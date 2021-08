José Alfredo choca Isis com novo look em ‘Império’: ‘É você mesmo?’

José Alfredo (Alexandre Nero) vai aposentar o visual do “homem de preto”. Após ressuscitar da ‘morte fake’, ele vai se encontrar com Maria Isis (Marina Ruy Barbosa) vestido de branco. “É você mesmo?”, perguntará boquiaberta a jovem durante a noite de Réveillon.

Nos próximos capítulos, a novela terá uma passagem de seis meses. O empresário permanecerá escondido no garimpo para manter a farsa da sua morte até o encontro com Isis. O comendador até encontrará Cora (Marjorie Estiano) pelas ruas de Santa Teresa durante a queima de fogos, mas dirá que é um fantasma.

Após o breve encontro com a falsa beata, Zé seguirá para seu esconderijo. Assim que ele abre a porta encontrará ‘sweet child’: “É você mesmo assim, todo de branco?”, perguntará.

O comendador perguntará se ela gostou. “Eu gosto de você de qualquer jeito, principalmente vivo”, responderá a jovem, beijando o amado. Isis contará que soube que ele deu uma escapada do esconderijo. “Foi só uma saidinha para ver os fogos, molhar o pé no mar, que você sabe que da sorte para o ano que inicia”, justificará José Alfredo.

A ruiva reclama com medo de alguém reconhecê-lo. “A vida é perigosa, e eu de perigo entendo”, dirá o marido de Maria Marta (Lilia Cabral). Após o susto, o empresário dirá : “Que o seu ano seja lindo”. “Pra nós dois, e que a gente nunca mais se separe”, completará Maria Isis. As informações são do site Notícia da TV.