Juazeirense-BA 2 x 0 Santos – Peixe passa ‘perrengue’, perde jogo de volta, mas avança na Copa do Brasil

Juazeiro, BA, 05 (AFI) – Não foi da melhor maneira, mas o Santos está classificado para às quartas de final da Copa do Brasil. Depois de fazer 4 a 0 na Vila Belmiro, o time paulista acabou derrotado pelo Juazeirense-BA, na noite desta quinta-feira (05), por 2 a 0, no Estádio Adauto Moraes, no jogo de volta das oitavas de final, mas mesmo assim ficou na frente no placar agregado. Ian Augusto e Thauan, ambos de cabeça no primeiro tempo, marcaram os gols do jogo.

Classificado, agora o Santos irá aguardar o sorteio da próxima sexta-feira, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para saber o adversário e os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil. Enquanto isso, seguirá focado no Brasileirão. Do outro lado, o Juazeirense-BA retorna as duas atenções na Série D do Campeonato Brasileiro.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DO DUELO

DETALHES DO DUELO

Com um time recheado de reservas, o Santos demorou para se encontrar em campo e teve poucas chances nos primeiros minutos de jogo. Do outro lado, o Juazeirense aproveitou os espaços para se lançar em contra-ataques rápidos e em dois lances bem parecidos, conseguiu fazer 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Aos 24, Ian Augusto aproveitou um cruzamento e fez de cabeça. Três minutos depois foi a vez de Thauan.

No segundo tempo, o ritmo da partida caiu ainda mais e o Santos tentou reagir. Apesar disso, a primeira chance só veio aos 22, quando Lucas Braga recebeu dentro da área, driblou um zagueiro e chutou por cima do gol. Nos minutos finais, os dois times seguiram procurando o gol, mas o duelo terminou mesmo com a vitória do Juazeirense por 2 a 0.