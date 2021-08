Juazeirense-BA x Santos – Cancão de Fogo faz até campanha nas redes sociais em busca de virada histórica

Juazeiro, BA, 04 (AFI) – Nesta quinta-feira, o Santos, provavelmente, entra em campo no Estádio Adauto Moraes, às 19h15, para cumprir tabela pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O Juazeirense-BA, porém, no embalo da ótima campanha no Campeonato Brasileiro Série D, promoveu até campanha pela classificação. A ida foi 4 a 0 para os paulistas.

O Cancão de Fogo é o líder invicto no Grupo A4 com cinco vitórias e quatro empates na quarta divisão. No último sábado, em casa, o time recebeu o Sergipe-SE e empatou sem gols. O Peixe está em oitavo lugar no Brasileirão a oito pontos do quarto RB Bragantino. No domingo, o Santos visitou a Chapecoense, na Arena Condá, e venceu ppor 1 a 0.

#EUACREDITO

O 4 a 0 na primeira partida, obviamente, não estava nos planos dos sonhos do Juazeirense. Mesmo assim, a torcida e o clube não desanimam. A própria campanha na competição mostrou o poder do Cancão de Fogo.

Na primeira fase, saiu atrás contra o Sport por 2 a 1. Na volta dos vestiários, buscou o empate e virou para garantir a classificação no Adauto Moraes. Na etapa seguinte, o Volta Redonda-RJ abriu 3 a 0 antes do intervalo. No segundo tempo, o Juazeirense deixou tudo igual e, nos pênaltis, avançou por 4 a 2.

Antes do Santos, pegou o Cruzeiro em dois jogos. Perdeu por 1 a 0 na ida, em Minas Gerais, venceu na volta também por 1 a 0 e levou, mais uma vez, para as penalidades. 3 a 2 e vaga nas oitavas de final.

Agora, a tarefa é muito mais complicada e o próprio treinador do Santos, Fernando Diniz, não confia no revés adversário. A campanha, porém, foi lançada nas redes sociais.

“Nosso time já se mostrou capaz de reverter situações como essa e nossa ideia é fazer com que a torcida abrace o time para que façamos história dentro de campo, eliminando mais um grande do futebol nacional, numa virada épica.”

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Juazeirense pode ter uma novidade entre os titulares. O meio-campista Clébsom cumpriu o período de isolamento e está à disposição do treinador Carlos Rabello. Caso não entre com o jogador, o Cancão de Fogo deve ser igual ao da primeira partida.

O Santos terá novos nomes no time inteiro basicamente. Fernando Diniz não quer correr o risco de perder grandes jogadores para a sequência que conta com clássico contra o São Paulo no fim e Copa Sul-Americana. A vantagem também permite.

O único “problema” para o comandante é que o goleiro João Paulo vai a campo e não recebe descanso. O reserva Jhon se lesionou e passará por cirurgia.