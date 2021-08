Juju Salimeni aposta R$ 5 mil com namorado para ver quem emagrece mais até novembro

Juju Salimeni compartilhou com seus seguidores que apostou R$ 5 mil com o namorado, Helisson Dias, para ver quem consegue perder mais peso até o mês de novembro. “Eu dei uma boa emagrecida. A gente fez uma aposta até um casamento em novembro. A gente apostou quem ia chegar no casamento mais seco”, disse a musa fitness através dos Stories do Instagram.

O companheiro da apresentadora fez questão de destacar que ela está em vantagem, já que ainda está em recuperação de uma cirurgia realizada recentemente. “Eu estou voltando de uma cirurgia e estou há 15 dias sem treinar e comento. Você está na frente, mas depois você vai ver. Tem dois meses ainda”, afirmou a loira, rebatendo o rapaz.