Juliana Bonde, vocalista do Bonde do Forró, relata assalto: ‘Fui ameaçada de morte’

A cantora e influenciadora digital Juliana Bonde usou as redes sociais nesta terça-feira (24) para desabafar sobre um assalto à mão armada. A casa da cantora foi invadida por assaltantes no último sábado (21) e a família foi ameaçada de morte.

“Fui ameaçada de morte, eu e minha família. A única forma de eu poder resolver alguma coisa é pedir ajuda e falando. Eu tô cansada de ter que mudar de casa”, iniciou ela nos vídeos gravados para os stories. Juliana vive no interior de São Paulo há cerca de um mês. A ideia de se mudar para o local foi fugir das ameaças frequentes e dar um novo lar para a família.

Nos vídeos gravados, onde parecia desesperada, a cantora relatou como aconteceu o assalto. Segundo ela, às 2h da manhã do sábado o seu pai desceu para o primeiro andar da casa gritando que a esposa, mãe de Juliana, estava passando mal. Ao descer as escadas, não foi exatamente isso que a influenciadora encontrou. “Quando eu desci um homem já puxou o meu cabelo, colocou a arma nas minhas costas e mandou a gente entrar”, contou a vocalista do Bonde do Forró.

Segundo Juliana, os assaltantes levaram quase todos os seus bens. “Pegaram muito dinheiro da minha conta e todo o dinheiro que eu tinha em casa. Quase todo o meu dinheiro ficava em casa, não sei que besteira da minha cabeça de deixar isso aqui, num cofre”, desabafou.

Além do dinheiro, a influenciadora também perdeu os equipamentos de gravação que utilizava para trabalhar. Porém, para ela, os bens materiais não são a maior preocupação no momento: “O que foi pior é o trauma e a tristeza do meu pai. Não sei se ele vai ficar, se vai voltar”, revelou com tristeza.

Após o incidente a vocalista do Bonde do Forró diz que pensa em sair do Brasil. “Amo demais morar aqui, mas não sei se vale a pena”, desabafou.