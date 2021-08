Juliana Paes e Murilo Rosa perdem cerca de R$ 500 mil cada um em golpe

Os atores Murilo Rosa e Juliana Paes foram vítimas de um golpe, após assinarem contrato com uma empresa chamada F2S Intermed de Negócios. A polícia de São Paulo investiga o esquema.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Juliana teria depositado R$ 500 mil, enquanto Murilo Rosa perdeu R$ 460 mil. Além deles, o ex-jogador de futebol Luís Fabiano também teria caído no golpe e perdido R$ 280 mil.