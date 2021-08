Juliette anuncia lançamento do primeiro EP com seis músicas inéditas; confira detalhes

Nesta quinta-feira (5), Juliette anunciou que irá lançar o seu primeiro EP com seis músicas inéditas ainda neste semestre. A campeã do BBB21 já havia mostrado o seu talento para o canto durante o reality show e fez as suas primeiras apresentações após o programa ao lado de nomes como Gilberto Gil, Elba Ramalho, Wesley Safadão e Xand Avião.

“Eu sempre gostei de música e de cantar. A arte tem um espaço especial no meu coração. É uma emoção gigante criar esse projeto, meu primeiro, ao lado de pessoas tão importantes e talentosas. Construir todo esse meu universo é um sonho. Estou contando as horas para poder dividir isso com todo mundo”, disse Juliette.

Desde o mês de julho já circulavam boatos sobre a gravação do primeiro clipe da vencedora de reality show, mas tudo era mantido, até então, em sigilo absoluto.

O primeiro trabalho musical de Juliette conta com uma equipe de paraibanos, alguns já conhecidos por sucessos na música brasileira. O projeto será lançado pela Rodamoinho Records em parceria com a Virgin Music Brasil.