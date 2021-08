Juliette é incluída no Guinness por post mais rápido a bater 1 milhão de likes

Juliette Freire foi incluída oficialmente no Guinness World Record, também conhecido como livro dos recordes, após ter a publicação mais rápida do Instagram a alcançar um milhão de curtidas.

A marca aconteceu no dia 4 de maio, quando a advogada conquistou o prêmio do BBB 2021. Em três minutos, o post alcançou o grande feito e desbancou a cantora norte-americana Billie Eilish, que no mesmo dia, horas antes, havia registrado o recorde do um milhão de curtidas, só que em cinco minutos.

“A postagem mais rápida a atingir um milhão de curtidas no Instagram foi em 3 minutos, e foi conseguida por Juliette Freire (Brasil), em 4 de maio de 2021. Juliette se tornou uma sensação durante seu tempo no Big Brother Brasil. Foi seu post no Instagram anunciando que ela havia vencido a 21ª temporada que quebrou esse recorde”, diz o texto no site oficial do Guinness.