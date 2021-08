Juliette participará de live com Luan Santana e Luísa Sonza

vdA vencedora do BBB21 Juliette Freire dará mais uma passo na sua carreira musical. No dia 10 de agosto, a paraibana se apresentará em live comandada pelos cantores Luan Santana e Luísa Sonza.

A live finalmente matará a vontade dos fãs de ver a ex-bbb cantando ao lado de Luan Santana. Juliette chegou a ser convidada pelo cantor para participar do clipe da música ‘Morena’, mas negou a oportunidade. Na ocasião, ela havia acabado de deixar a casa do Big Brother Brasil e analisava as possibilidades da carreira.

A apresentação com Sonza e Santana não será a primeira de Juliette. ‘Iniciada’ por Gilberto Gil, a paraibana já participou de diversas lives juninas, dentre elas a de Elba Ramalho.