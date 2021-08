Juliette revela nomes das músicas de seu primeiro EP e deixa fãs eufóricos

Juliette deixou os fãs eufóricos nesta quarta-feira (11) após liberar os nomes das seis músicas que farão parte do seu primeiro EP como cantora. Através do Instagram, a vencedora do BBB 21 foi enigmática com a descrição da imagem. “(…) nosso sorriso é a prova, que é tão bonita essa soma”, escreveu.

No registro é possível ler os seguintes títulos: Bença, Diferença Mara, Doce, Sei Lá, Benzin e Vixe Que Gostoso. Nos comentários, anônimos e famosos ficaram animados com o projeto, que deve ser lançado até o final deste ano.

No Twitter, Anitta mostrou que aposta em um grande sucesso da advogada na carreira artística. “Foram muitos meses de trabalho. E agora tá chegando, Brasil. Vocês vão se emocionar. Juliette vai brilhar mais ainda”, garantiu a Poderosa, que completou: “Só pedrada! Prepara, Brasil.”

Veja: