Juliette surpreende e revela paixão por ex-calouro do Raul Gil: ‘Queria casar com ele’

Juliette foi uma das convidadas do ‘Que História é Essa Porchat?’, no GNT, desta terça-feira (3). Durante o bate-papo, a vencedora do BBB 21 confidenciou que era apaixonada por um ex-calouro do Programa Raul Gil: o cantor Ricky Vallen. Inclusive, ela caiu no choro ao descobrir que ele era gay, pois ela tinha vários planos com o rapaz.

“Qual primeiro crush famoso que você teve? Agora você tá pegando famoso para caramba”, brincou o Porchat. “Não tô pegando nada! Eu tenho uns gostos diferentes, eu não gosto das pessoas óbvias. Eu era muito apaixonada por um calouro do Raul Gil, ele chama Ricky Vallen”, iniciou a paraibana.

“Ele é gay, ele se maquiava, ele fazia umas performances com a bandeira do Brasil. Quando eu descobri que ele era gay e que ele namorava, eu chorei muito, eu queria casar com ele e ter filhos. A voz dele é maravilhosa, até hoje, às vezes, eu escuto”, contou a advogada, que ainda complementou: “Queria casar com ele e ter filhos”.