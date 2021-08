Jurassic Safari Experience acontece entre entre os dias 16 e 19 de setembro em Salvador

O Jurassic Safari Experience acontece entre entre os dias 16 e 19 de setembro no Shopping da Bahia, localizado em Salvador. O evento mistura muita interatividade, diversão e ciência em um ambiente lúdico. Tudo isso acontece como em um safari de verdade, ou seja, sem a necessidade de sair do carro.

O show conta a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diversos períodos a partir do DNA de fósseis. Dinossauros que agora vivem, ali, dentro de um ambiente mágico. O acesso ao áudio das apresentações poderá ser feito por meio de canal FM do rádio do veículo. Outra inovação é que o espectador deverá marcar pelo celular a compra de alimentos, bebidas e souveniers.

Os ingressos para as sessões custam entre R$120 e R$210 (carro para até quatro pessoas) e podem ser adquiridos pelo site. A experiência tem duração total de cerca de 55 minutos

SERVIÇO

Evento: JURASSIC SAFARI EXPERIENCE

Local: Estacionamento E do Shopping da Bahia

Data: de 16 a 19 de Setembro

Sessões:Quintas e Sextas-feiras: 17h30, 19he 20h30

Sábados e Domingos: 10h, 11h30, 14h30, 17h30 e 19hObs.

Sessões extras poderão ser abertas conforme demanda