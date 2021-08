Juventude acerta com atacante campeão da Copa América 2016

Caxias do Sul, RS, 25 (AFI) – O Juventude acertou com o atacante Nico Castillo, campeão da Copa América de 2016. O jogador é aguardado em Caxias do Sul para assinar contrato e ser oficializado como reforço do time gaúcho. O contrato é por empréstimo até o final do ano.

Castillo ficou conhecido após sua passagem no Benfica-POR, além do clube português, ele acumula passagens por Club Brugge, da Bélgica, e Mainz, da Alemanha. Além disso, passou pelo Universidad Católica, do Chile, e Pumas e América, ambos do México. O último é dono de seus direitos econômicos.

E no ano em que foi campeão da competição continental, foi o melhor momento de sua carreira marcando 26 gols em 33 partidas quando atuava pela Universidad Católica.

A contratação é uma resposta para a saída de Matheus Peixoto, que vinha sendo o grande destaque do time. Ricardo Bueno também chegou, mas, apesar de ter feito o gol de empate, por 1 a 1, diante do Fortaleza, na última rodada do Brasileirão, não é unanimidade. Marquinhos Santos conta também com Paulinho Bóia, Capixaba e Roberson.

O Juventude é o 13º colocado do Brasileirão, com 20 pontos, quatro da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o desafio é diante do São Paulo, no domingo, no Alfredo Jaconi.