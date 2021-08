Juventude anuncia ex-volante do Guarani, ‘carrasco’ do XV de Piracicaba

Caxias do Sul, RS, 05 (AFI) – O Departamento de Futebol do Juventude anunciou mais um reforço para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. O volante Ricardinho, 32 anos, chegou ao Jaconi na última terça-feira e já realizou os primeiros trabalhos com o grupo comandado pelo técnico Marquinhos Santos. O volante, que defendeu o Sport na última temporada, assina com o Verdão até o final do ano. No Brasileirão 2021, Ricardinho entrou em campo em seis oportunidades pela equipe rubro-negra.

Ricardinho foi anunciado pelo Juventude

Ricardinho iniciou sua carreira nas categorias de base do Goiás e em 2010 transferiu-se para o Rio Branco, de São Paulo. Após uma temporada na equipe, chegou ao Vila Nova, onde permaneceu até 2012. O volante tem ainda passagens importantes por clubes como Avaí, Paraná, Criciúma e Guarani. Em 2018, na primeira temporada pelo Bugre, o atleta marcou o gol que garantiu o acesso da equipe para a Série A1 do Campeonato Paulista.

O volante aguarda agora a liberação de seu nome no BID para ficar à disposição do técnico Marquinhos Santos já para os próximos confrontos.

BRASILEIRÃO

O Juventude é o 13º colocado do Brasileirão, com 16 pontos, quatro da zona de rebaixamento. O próximo desafio é diante do Atlético-MG, no domingo, às 16h, no Alfredo Jaconi.