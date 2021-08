Juventude anuncia oficialmente ex-zagueiro do Fortaleza

Caxias do Sul, RS, 17 (AFI) – Buscando reforçar ainda mais o sistema defensivo do plantel alviverde, o Departamento de Futebol do Juventude anunciou oficialmente a contratação do zagueiro colombiano Juan Quintero, 26 anos, que chega por empréstimo junto ao Fortaleza até o final da temporada. O atleta esteve nesta terça-feira no Alfredo Jaconi, realizou exames e assinou contrato.

Juan Quintero iniciou sua carreira no Deportivo Cali, da Colômbia. Lá permaneceu de 2013 até 2017, antes de transferir-se para o Sporting Gijón, da Espanha. Após retorno para o Deportivo Cali, o zagueiro foi contratado pelo Fortaleza, em 2019. Pela equipe, disputou mais de 100 jogos ao longo das últimas três temporadas, tornando-se uma das referências do time e um atleta extremamente respeitado pela torcida. O atleta acumula ainda passagens pelas seleções de base da Colômbia, onde disputou o Torneio de Toulon, o Sul-Americano, o Mundial Sub-20 e as Olimpíadas do Rio, em 2016.

O atleta aguarda agora a liberação de seu nome no BID para ficar à disposição do técnico Marquinhos Santos.

BRASILEIRÃO

Após vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, o Juventude subiu para a 12ª posição do Brasileirão, com 19 pontos.