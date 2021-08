Juventude confirma e anuncia contratação de ex-Palmeiras

Caxias do Sul, RS, 07 (AFI) – O Departamento de Futebol do Juventude anunciou mais um reforço para o setor de ataque da equipe comandada pelo técnico Marquinhos Santos. O atacante Ricardo Bueno, 33 anos, chegou ao Jaconi nesta sexta-feira (06/08) e já participou da primeira atividade com o grupo Alviverde. O atleta assina com Juventude até o final de 2022. Pelo Operário (PR), Ricardo disputou 40 partidas e anotou 16 gols.

Ricardo Bueno foi anunciado pelo Juventude

Ricardo Bueno iniciou a carreira no América (SP) e tem passagens ainda por Nacional (PR) e Londrina. Em 2009, foi contratado pelo Grêmio e em 2010 chegou ao Oeste, onde foi artilheiro do Campeonato Paulista, com 16 gols. Na mesma temporada transferiu-se para o Atlético Mineiro, onde permaneceu até 2011, antes de chegar ao Palmeiras. O atacante defendeu ainda equipes como Atlético (GO), Figueirense, Ceará, CSA e Joinville. Fora do Brasil, atuou na Dinamarca, na Coreia do Sul e na Tailândia.

LIBERAÇÃO

O atacante já estará liberado para os próximos compromissos do Verdão na Série A do Campeonato Brasileiro.