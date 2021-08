Juventude confirma mais um caso de Covid-19 e já chega a seis em seu elenco

Caxias do Sul, RS, 03 (AFI) – O Juventude está enfrentando um surto de Covid-19. Ao mesmo tempo que tenta se recuperar da saída de Matheus Peixoto, o Ju perdeu muito outros atletas para o Coronavírus. Estão em quarentena; Os laterais William Matheus e Michel Macedo, o zagueiro Rafael Forster, o meia Wagner e, agora, o volante Jadson. Isso sem contar o assessor de imprensa Arthur Dallegrave.

O time gaúcho não deu maiores detalhes, mas deu a entender que nenhum deles está com sintomas graves da doença. No entanto, o quinteto desfalcará o clube nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Jadson está com Covid-19

SITUAÇÃO

O Juventude perde nomes importantes em um momento em que tenta se firmar na competição. O time de Caxias do Sul é o 13º colocado, com 16 pontos, quatro da zona de rebaixamento.

time de Caxias do Sul enfrenta no domingo, às 16h, o Atlético Mineiro, no Alfredo Jaconi.