Juventude encaminha contratação de zagueiro do Fortaleza

Caxias do Sul, RS, 16 (AFI) – O Juventude espera anunciar ainda nesta semana a contratação do zagueiro Juan Quintero, de 26 anos, que não vinha sendo aproveitado pelo Fortaleza no Campeonato Brasileiro. A expectativa é que a contratação seja formalizada até quarta-feira.

Quintero fez 51 jogos com a camisa do Fortaleza e marcou um gol. O atleta, com passagem por Deportivo Cali e Sporting Gijón, perdeu espaço no Tricolor com a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda.

No Juventude, Quintero brigará por posição com Vitor Mendese Rafael Forster, hoje titulares com Marquinhos Santos. Didi também faz parte do elenco e vem compondo o banco de reservas.

Quintero está na mira do Juventude. Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

BRASILEIRÃO

Após vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, o Juventude subiu para a 12ª posição do Brasileirão, com 19 pontos.