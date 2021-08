Juventude-MA 0 x 3 Palmas-TO – Tricolor vence fora e segue na briga por vaga na Segunda Fase

Palmas, TO, 28 (AFI) – Com dois gols do atacante Bruninho e um do zagueiro Pierre cobrando pênalti, o Palmas venceu o Juventude Samas por 3 x 0, na tarde deste sábado, no Estádio Pinheirão, em São Matheus, no Maranhão, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D Grupo 2.

Com a vitória, o Palmas subiu para a quinta colocação com 17 pontos enquanto o Juventude segue na 7ª colocação com 14 pontos. Resultado que deixa o time tocantinense na briga direta por uma vaga na segunda fase da Série D.

DOMÍNIO VISITANTE!

Logo aos 3 minutos, o meio-campista Ryan do Palmas lançou o lateral-direito Grillo na linha de fundo. Ele pegou de primeira e tocou na pequena área e o atacante Bruninho se antecipou aos defensores e mandou a bola para redes para fazer 1 a 0 para o Tricolor.

Aos 26 minutos, o meia Bismarck passa pela zaga do Tricolor e bate para boa defesa do goleiro Matheus Silva. Aos 33 minutos, num contra-ataque do Palmas, o atacante Bruninho ganhou da zaga e viu o goleiro adiantado e tocou por cobertura para fazer um lindo gol 2 a 0.

Durante o intervalo, os jogadores do Juventude fizeram feio para as câmeras com cenas lamentáveis, pois vários deles discutiram e houve empurra-empurra. Cenas desagradáveis.

Palmas vence o Juventude fora de casa

FECHOU A CONTA!

Aos 2 minutos da etapa final, o árbitro Breno Vieira Souza expulsou o meia Walber, do Palmas, após consider forte uma entrada em cima de Matheus Rubens. Muita reclamação. O juiz não deu nem o amarelo expulsou direto o atleta do Palmas.

Apesar de um jogador a mais, o Juventude não soube aproveitar esta fator e não conseguiu criar chances para marcar. Sorte e competência do Palmas.

Aos 41 minutos, o goleiro Matheus Silva deu um chutão para frente, o atacante Wenis ganhou da defesa e foi derrubado pelo zagueiro Thallyson. Árbitro em cima do lance marcou o pênalti. O capitão Pierre cobrou deu números finais ao jogo fazendo 3 a 0.

Aos 47 minutos, o zagueiro Doda do Juventude entrou firme em cima do meia Ryan e acabou sendo expulso direto.

PRÓXIMOS JOGOS

O Palmas decide sua sorte no Estádio Nilton Santos, no próximo sábado (4 de setembro), às 16 horas diante do Imperatriz (MA). Já o Juventude enfrenta fora de casa contra o 4 de Julho, também no sábado, em Piripiri (PI).