Juventude-MA 1 x 1 Imperatriz-MA – Duelo Maranhense é marcado por equilíbrio

São Luís, MA, 14 (AFI) – Juventude e Imperatriz fizeram duelo maranhense pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida foi realizada na tarde deste sábado, no Pinheirão, e terminou empatado em 1 a 1.

Com a igualdade, o Imperatriz foi a 15 pontos e assumiu a quarta colocação. O Juventude foi a 14, mas caiu para a sétima posição na tabela.

O JOGO

No primeiro tempo, o mesmo jogando fora de casa o Imperatriz que atacava mais e tentava propor o jogo. Com isso, não demorou pra que abrisse o placar, John Maranhão, aos 14, abriu o placar. Porém, no segundo tempo, o Juventude se reorganizou em venho melhor.

Com uma proposta mais agressiva, o Juventude em seu primeiro minuto, empata o jogo com Andrean. Após o gol, os time passaram a equilibrar o meio campo.Algumas chances até foram criadas, mas nada que realmente assustasse ou levasse muito perigo as metas adversárias.

PRÓXIMAS PARTIDAS

Na próxima rodada da Série D, o Imperatriz visita o Paragominas, no próximo sábado, às 18h, na Arena Verde. O Juventude visita o Moto no mesmo dia, às 15h30, no Nhozinho Santos.