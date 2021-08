Juventude-RS x Atlético-MG – Galo vai atrás da oitava vitória seguida em Caxias do Sul

Caxias do Sul, RS, 06 (AFI) – Pela 15ª rodada, o Juventude recebe o Atlético-MG neste domingo, às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Vice-líder com 31 pontos, o Atlético busca a oitava vitória seguida no Brasileirão. Antes da partida deste domingo, o galo venceu Bahia, Corinthians, América-MG, Flamengo, Cuiabá, Atletico-GO e Athletico-PR.

O Juventude está na 13ª posição com 16 pontos. O time gaúcho não jogou na rodada passada – duelo contra o Fluminense foi adiado – e vem de vitória sobre a Chapecoense.

SÉRIE DE DESFALQUES.

Até o momento, seis jogadores tiveram resultados positivos para o coronavírus. São eles: os laterais Michel Macedo e William Matheus, zagueiro Rafael Forster, os volantes Élton e Jadson e o meia Wagner.

Não bastasse o surto no elenco, o treinador tem mais três desfalques certos: O zagueiro Vitor Mendes, o volante Guilherme Castilho e o meia Bruninho.. Emprestados ao time gaúcho pelo Atlético-MG, o trio não pode atuar devido a uma cláusula no contrato que não permite a utilização deles contra o clube detentor dos seus direitos.

Além disso, o zagueiro Vítor Mendes também cumprirá suspensão por três cartões amarelos – o último recebido na vitória por 1 a 0 contra a Chapecoense.

“Teremos que ter um nível de concentração alto e competir. Independente dos desfalques, eu confio no grupo. Sei da competência do elenco. Todos têm se dedicado para buscar a permanência na Série A”, explica o técnico Marquinhos Santos.

Nesta semana, o Juventude anunciou as contratações do volante Ricardinho, de 32 anos, que estava no Sport e do atacante Ricardo Bueno, 33 anos, que estava no Operário-PR disputando a Série B. Bueno pode aparecer como surpresa na partida de domingo.

GALO VAI DE MISTÃO

De olho no duelo contra o River Plate, pelas quartas de final da Copa Libertadores – na quarta-feira acontece o primeiro o jogo na Argentina, Cuca deve poupar alguns jogadores neste domingo.

Meia Nacho Fernández é um dos que não encaram o Juventude, assim como o atacante Savarino.

O lateral Mariano, que saiu do duelo contra o Bahia sentindo o desgaste, deverá ser outro que ficará de fora da partida do final de semana. O volante Allan, que vem atuando com regularidade, poderá ser poupado também

Um desfalque certo contra o Juventude será o atacante Vargas. Autor de um gol e uma assistência contra o Athletico-PR e um gol diante do Bahia, o chileno está suspenso por ter sido expulso contra o Furacão, na última rodada do Brasileiro.