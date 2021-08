Juventude x São Paulo – Tricolor vai entrar na briga pela Libertadores?

Caxias do Sul, RS, 28 (AFI) – Deixando a Copa do Brasil um pouco de lado, o São Paulo busca a quarta vitória seguida no Brasileirão neste domingo, contra o Juventude, às 16 horas, no Alfredo Jaconi, pela penúltima rodada do primeiro turno.

No campeonato, o Tricolor vem de três vitórias seguidas e defende uma invencibilidade de quatro jogos. A boa sequência fez o time se distanciar da zona de rebaixamento e sonhar novamente com uma vaga na Libertadores de 2022. São 21 pontos em 17 jogos.

Adversário deste domingo, o Juventude vem logo atrás do São Paulo, com 20 pontos. O time comandado por Marquinhos Santos, porém, tem uma partida a menos. Ou seja, o aproveitamento dos gaúchos é melhor do que o dos paulistas.

MUDANÇAS NO JU

Em relação ao time que empatou com o Fortaleza, por 1 a 1, no último sábado, em casa, o técnico Marquinhos Santos deve realizar algumas mudanças. Uma delas é a entrada de Marcos Vinícius no lugar de Paulinho Bóia, que está emprestado pelo São Paulo e não joga por questão contratual.

A dupla de zaga pode ser alterada. De volta após cumprir suspensão, Rafael Forster retorna na vaga de Didi. Já Vitor Mendes pode sair para a entrada de Quintero, que tem chance de fazer sua estreia com a camisa alviverde.

MESMO TIME?

O técnico Hernan Crespo deve repetir a escalação do São Paulo que iniciou no empate com o Fortaleza, por 2 a 2, na última quarta-feira, pela primeira mão das quartas de final da Copa do Brasil. Pelo menos essa é a tendência.

Ainda sem poder contar com o zagueiro Arboleda, o lateral-esquerdo Wellington e o volante William – todos no departamento médico -, o treinador argentino também tem a baixa do volante Liziero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.