Juventus-SC 0 x 1 Joinville-SC- Com a vitória, JEC se classifica com duas rodadas de antecedência

Jaraguá do Sul, SC, 21 (AFI) – O Joinville está classificado para o mata a mata do Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando neste sábado, fora de casa, em Jaraguá do Sul, no estádio João Marcatto, o JEC bateu o Juventus-SC pela contagem mínima (1 a 0). O único gol saiu no finalzinho da partida com Welber.

Com o triunfo, o time comandado pelo técnico Leandro Zago, assume a vice-liderança do Grupo A8, com 24 pontos, mesma pontuação do líder FC Cascavel, este leva vantagem no saldo de gols (10 a 9). Já o GE Juventus, com o revés, está fora do G4, na sexta colocação com 14 pontos.

FRACO



Juventus e Joinville fizeram um primeiro tempo aquém da expectativa com um futebol muito truncado e cheios de erros pelos dois lados. No entanto, aos 5 minutos, o placar quase foi inaugurado a favor do Moleque Travesso. O meia Jeffinho, recebeu a bola dentro da grande área tinha tudo para fazer, mas tocou pela linha de fundo. O JEC deu o troco e chegou com perigo com Juninho Fialho, este na entrada da área resolveu arriscar para uma excelente defesa do goleiro Hass que mandou a bola para escanteio. O chute veio rasteiro setor direito. Por aquilo que as duas equipes apresentaram, o placar em branco ficou de bom tamanho.

CLASSIFICADO



No segundo tempo a partida melhorou e os visitantes foram mais felizes e venceram por 1 a 0, e classificado para o mata a mata com duas rodadas de antecedências. Aos 7 minutos, em busca do gol, o arqueiro Rafael Pascoal fez uma grande defesa num chute através de Tássio. Aos 30 minutos, Welber que havia entrado no lugar de Fialho, deu um passe na media para Davi Lopes que dentro da pequena encheu o pé. A bola bateu no braço do zagueiro Maurício, lance bastante duvidoso. A arbitragem nada marcou e o JEC reclamou de uma possível penalidade.

Dez minutos depois, finalmente o marcador saiu do zero. O predestinado Welber, recebeu belo passe dentro da pequena área e tocou com categoria na saida do arqueiro Hass. Já nos acréscimos, o tento de empate só não saiu porque a zaga do Tricolor salvou em cima da linha com Fernando Fonseca. No último lance, quase o segundo gol. Cruzamento que veio da esquerda, Caio Monteiro chegou atrasado na bola, a mesma passou por toda extensão da meta do Moleque Travesso. Final, 1 a 0, Joinville classificado.

PRÓXIMOS JOGOS



Pela penúltima rodada, o Juventus joga novamente em seus domínios no próximo sábado(28), às 15h, contra o Esportivo-RS. No mesmo dia e horário, o Joinville sai outra vez para encarar o Aímoré-RS, em São Leopoldo, no estádio Cristo Rei.