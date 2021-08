Juventus-SC 1 x 0 Esportivo-RS – Com gol no início, Moleque vence e entra no G4

Jaraguá do Sul, SC, 28 (AFI) – Juventus-SC vence. Presente de Grego. No dia em que o Esportivo está completando 102 anos de existência, o representante de Bento Gonçalves-RS, foi até Jaraguá do Sul-SC, encarar o Juventus pela 13ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O pega que aconteceu no estádio João Marcatto, terminou com a vitória do Moleque Travesso por 1 a 0.

O único gol aconteceu no início do jogo através de Pablo. Com o resultado, o Juventus entra no G4, na terceira colocação no Grupo A8, totalizando 17 pontos ganhos. Já com o revés, o Esportivo dorme no G4, na quarta posição com 15 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Caxias que soma 14 e, encara neste domingo, o lanterna e já eliminado Rio Branco-PR.

NA FRENTE

Num jogo bastante truncado e muitos erros de passes, o time da casa foi mais feliz e conseguiu inaugurar o marcador logo no início da partida. Aos cinco minutos, Pablo recebeu livre na falha do sistema defensivo do Alviazul, batendo sem ângulo e cruzado sem chance para o arqueiro Otávio Passos, que nada pode fazer no lance. Os visitantes chegou uma única vez com perigo através de Marlon, este resolveu arriscar para uma excelente defesa de Hass. No restante do duelo, foram mais duas oportunidades para o Moleque Travesso ampliar.

Jeffinho, dentro da grande área tocou com precisão e a bola tirou tinta da trave rasteiro setor esquerdo. O número do Tivo só ficou olhando a bola sair. A jogada aconteceu aos 42 minutos. No último lance, Claudino apareceu de surpresa e meteu uma cabeçada fulminante para uma verdadeira defesa de Passos. A bola tinha direção do gol. Por conta disso, a vitória parcial do quadro grená foi justo, pois soube aproveitar a chance.

LIÇÃO DE CASA E NO G4

Na volta para o segundo tempo esperava mais futebol, mas não foi isso que aconteceu. Apenas duas oportunidades de gols. Uma para cada lado. Antes, aos onze minutos para piorar a situação do Esportivo, o volante Chicão que tinha cartão amarelo recebeu o vermelho prejudicando ainda mais as coisas para o Alviazul. Aos 25 minutos, Matheus Norton, na entrada da área cobrou falta para uma grande defesa de Iago Hass. Três minutos depois, quem chegou com perigo foi o Moleque Travesso com Giovani que havia entrado no lugar de Jeffinho. Na entrada da área tentou o canto esquerdo, mas o arqueiro Otávio Passo fez boa defesa. No minutos finais, os visitantes fizeram pressão, mas sem sucesso. Final, 1 a 0, Juventus que fez a lição de casa e entra no G4.

PRÓXIMOS JOGOS

Com toda rodada previsto para o próximo sábado(04), ás 15h, o Juventus vai até Caxias do Sul, encarar o Caxias, no Centenário. Já o Esportivo, recebe na Montanhas dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o eliminado Rio Branco-PR.