Kaká Diniz resolveu dar uma pausa nas partidas de videogame. O empresário relatou em conversa com os seguidores do instagram deixou o passatempo de lado a pedidos da esposa, Simone.

“Parei. Minha mulher pegou no pé, e tem coisa que é melhor ter paz do que ter razão. Para não brigar com ela, parei, mas creio que vou voltar. Ainda durmo com a blusa [com a estampa da logo do PlayStation] na esperança de voltar” , declarou.