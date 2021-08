Kelly Key foge de ataque armado em shopping: ‘Corri como nunca’

Kelly Key passou por apuros na noite da última quarta-feira (25), em um shopping do Rio de Janeiro. A cantora que estava acompanhada do marido e do filho de 16 anos, desabafou em uma série de vídeos em seu Instagram.

“Estávamos eu, meu marido, meu filho do meio de 16 anos, a gente ‘tava’ vindo de um outro lugar. O Vítor queria passar numa loja pra comprar umas roupas, uma loja específica e a gente entrou no shopping, compramos a roupa que ele queria e ‘tava’ dando uma volta no shopping, a gente só tava passeando mesmo, esperando o tempo passar”, iniciou.

“A gente viu as pessoas correndo e um pouco mais a frente a gente via perfeitamente uma pessoa de costas com o segurança, dominando o segurança e nesse momento ele tira uma arma e aponta para a cabeça dele”, disse.

“Não deu pra identificar absolutamente nada, foi só correr […] Naquele momento eu corri como nunca, não ouvi nada e só gritava ‘vamo correr’ ”, completou.

A cantora disse ainda que se sentiu mais segura depois de entrar em seu carro, que é blindado, e saiu rapidamente do shopping.

Ainda na rede social ela tranquilizou os fãs que se preocuparam: “Tô bem, tô ótima, tô em casa”, disse.