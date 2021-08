Kerline critica atitudes de Bil Araújo após ficada: ‘Imaturidade’

A ex-BBB Kerline comentou sobre o rápido affair que viveu com Bil Araújo após o reality show. Em entrevista ao podcast Lavando a Roupa com o ex-A Fazenda Lucas Selfie, a ex-sister criticou a atitude do colega de confinamento.

“Eu e o Bil, a gente ficou aqui fora. Aí eu falei: “Cara, vamos deixar isso em off, porque, se souberem, vai ser um destroço tanto para você quanto para mim. E eu faço questão que você mantenha o seu ship com a Ju (Juliette)…” (…) Eu não queria me envolver em nenhum ship”, explicou Kerline.

“Eu fiz questão de falar no Twitter que não tinha ficado com ele. E acordei com mensagens [do Bil] no meu WhatsApp reclamando. Eu achei que ele foi escroto sim. Me bloqueou, deixou de seguir, muita infantilidade, imaturidade. Não fiz nada. Pelo contrário, sempre tive respeito por ele. E ele ter me mandado essas mensagens como se eu tivesse feito de propósito. Eu ia ganhar o quê? Só dor de cabeça”, disse a primeira eliminada do BBB21.