Kit gás explode em carro dentro de posto de gasolina em Salvador

Um carro pegou fogo em um posto de combustível no Stiep, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (11), após a explosão de um kit gás.

O veículo era abastecido com gás natural veicular (GNV) no momento do acidente. De acordo com o G1 Bahia, dois funcionários do posto sofreram ferimentos leves, um com queimaduras e o outro com uma lesão no pé, enquanto corria após a explosão. Além deles, um cliente também sofreu queimaduras.