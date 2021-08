Líder mundial na produção de reforços, a Kordsa anuncia programa de estágio na Bahia. A multinacional de manufatura têxtil, que fabrica fibras nylon e poliéster de alta tenacidade, compósitos e fibras sintéticas, busca estudantes interessados em trabalhar na área de Logística da empresa na cidade de Camaçari.

Para se candidatar, é imprescindível estar matriculado no ensino superior, em cursos de Engenharia, Administração ou afins, com formação prevista para dezembro de 2022. Além disso, os interessados devem ter conhecimento avançado em inglês e disponibilidade para estagiar de forma presencial no período diurno, entre as 07h30 e 13h30.

Segundo a empresa, os contratados terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia da área, dando suporte na participação no processo de S&OP e no acompanhamento e planos de ação dos KPIs da área de logística. Eles ainda serão responsáveis pelo apoio no follow-up das entregas e faturamento e na gestão e negociação dos custos de transporte dos produtos até os clientes.

Além de bolsa auxílio compatível com o mercado, os estagiários terão direito a plano de saúde, assistência odontológica, fretado, refeitório no local, acesso à fisioterapeuta e psicóloga no local de trabalho, plano de treinamento, folga mensal e Day Off no dia do aniversário.

Não a toa, desde 2015 a empresa é reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, tendo conquistado em 2020 o prêmio de “Lugar Mais Incrível para Trabalhar” pela FIA UOL.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página do programa, disponível aqui, para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo. A empresa afirma, ainda, que todas as pessoas qualificadas serão bem-vindas e consideradas para as vagas, independentemente de etnia, gênero, raça, orientação sexual, cor, religião e qualquer outra característica.