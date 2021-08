Lanche da tarde: Aprenda a fazer um bolo cremoso de milho

Acabou a procura por uma receita prática e fácil para um lanche da tarde. Um bolo de milho cremoso combina tanto com o lanche quanto com aquele cafezinho no início da noite. Confira a receita da chef Ana Luiza Trajano, do Instituto Brasil a Gosto, que fica pronta em apenas 40 minutos.

Ingredientes

2 xícaras (chá) de leite;

2 xícaras (chá) de açúcar;

3 colheres (sopa) de farinha de trigo peneirada;

3 ovos;

2 xícaras (chá) de milho-verde cozido e debulhado;

2 colheres (sopa) de manteiga;

1 colher (sopa) de fermento químico.

Modo de preparo

1. Bata todos os ingredientes, com exceção do fermento. Depois, adicione o fermento e coloque a massa em uma forma untada com manteiga e farinha de trigo.

2. Asse em forno pré-aquecido à 170 °C, por 30 minutos, ou até dourar. O centro do bolo deve ficar cremoso e a superfície, dourada.