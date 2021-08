Latino fala que ‘pé na bunda’ que levou de Kelly Key inspirou hit

Muita gente pode não saber, mas o hit “Tô Nem Aí” que bombou na voz da cantora Luka, também foi escrito por Latino. Segundo o músico a canção surgiu após ele ter levado um “pé na bunda” de Kelly Key, com quem foi casado em 2002.

Em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, de Sérgio Mallandro e Luiz França, ele revelou como a inspiração aconteceu.

A música é da minha autoria junto com a Luka. Estava sofrendo pra caramba pela Kelly Key naquela época, tinha me dedicado cem por cento àquela relação, tomei um pé na bunda… E aí eu parei num bar, me lembro como se fosse hoje, estava um amigo, o Cristóvão. Eu estava muito mal da cabeça, meio desorientado, parece que o mundo estava desabando, tomando tarja preta”, contou.

“E aí eu fui no bar, o Cristóvão me apresentou a Luka, que estava lá se apresentando, e eu falei: ‘caraca, a mulher tem um timbre da Shakira, incrível, vamos tentar desenrolar alguma coisa com ela’. No dia seguinte, fui ao estúdio onde ela estava, e fizemos a música que estourou e foi sucesso em 14 países”, completou o cantor.

Do breve relacionamento entre Latino e Kelly Key, nasceu Suzzana Freitas, que hoje possui 20 anos.