Lazer: confira atrações para final de semana em Salvador, presencial e online

Chegou o tão esperado ‘sextou’! Salvador segue na fase verde, o que significa que bares, restaurantes, museus e teatros já estão abertos ao público. Além disso, o toque de recolher foi suspenso na última sexta-feira (6). Confira quais os tipos de evento estão funcionando na capital baiana. Pensando nisso, o portal iBahia preparou uma lista mais do que especial para que você fique por dentro das opções de lazer para o final de semana. Dentre as alternativas, há atrações tanto online quanto presencial. Para os eventos presenciais estão disponíveis os protocolos de segurança contra o novo coronavírus. Confira lista:

Espaço temático infantil da Turma da Mônica – Super Força HQ Turma da Mônica

Local: Praça central de evento do Shopping Paralela

Quanto: A partir de R$ 20 (15 minutos)

Para evitar a disseminação do coronavírus, o Shopping Paralela está cumprindo os protocolos de cuidado e segurança, como controle de acesso à atração, disponibilização de álcool em gel e higienização do espaço. Além disso, o centro de compras realiza a aferição de temperatura, exige o uso de máscara, tem marcação no piso e nos elevadores, indicando o distanciamento social, disponibiliza totens e dispensers de álcool em gel em locais estratégicos e o estacionamento está com emissão automatizada de tickets, funcionando com sensor de presença.

Boteco do Bela – Show de Neto Maia

Local: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista – L2

O Shopping Bela Vista segue todos os protocolos de saúde e segurança vigentes determinados pelos órgãos municipais e de saúde, com álcool em gel em diversos pontos, uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura e controle do fluxo de clientes dentro do empreendimento. Há reforço nos procedimentos de limpeza e higiene das áreas comuns, banheiros e ar condicionado e limitação de usuários simultâneos nos sanitários e fraldários. Também foram instaladas câmeras termográficas que monitoram a temperatura dos clientes em tempo real, além dos termômetros manuais para contraprovas, tapetes de sanitização nas entradas e sensor para obter os tickets de estacionamento, não precisando apertar o botão.

Local: Teatro Sesc Senac Pelourinho, no Largo do Pelourinho

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); R$ 8 para Cliente Sesc – Compra de ingressos na bilheteria do Teatro

Show Online “Do Mississipi ao São Francisco” – Apresentado por Celso Dultra

Onde: Canal do Teatro Gamboa no Youtube

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) – Compras no site

Espaço temático infantil da Turma da Mônica – Super Força HQ Turma da Mônica

Local: Praça central de evento do Shopping Paralela

Quanto: A partir de R$ 20 (15 minutos)

Para evitar a disseminação do coronavírus, o Shopping Paralela está cumprindo os protocolos de cuidado e segurança, como controle de acesso à atração, disponibilização de álcool em gel e higienização do espaço. Além disso, o centro de compras realiza a aferição de temperatura, exige o uso de máscara, tem marcação no piso e nos elevadores, indicando o distanciamento social, disponibiliza totens e dispensers de álcool em gel em locais estratégicos e o estacionamento está com emissão automatizada de tickets, funcionando com sensor de presença.

Itaú Cultural para Crianças – Série de vídeo com aprendizados divertidos, com o artista visual e educador Gustavo Magalhães

Ateliê Livre – Brincando com fotografias

Melhor aproveitado para crianças acima de 10 anos, acompanhada dos responsáveis.

Show Online “Da Bahia pro Mundo” – Apresentado por Ana Paula Albuquerque, ao lado de Felipe Guedes

Onde: Canal do Teatro Gamboa no Youtube

Boteco do Bela – Show de Allê Carvalho

Local: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista – L2

O Shopping Bela Vista segue todos os protocolos de saúde e segurança vigentes determinados pelos órgãos municipais e de saúde, com álcool em gel em diversos pontos, uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura e controle do fluxo de clientes dentro do empreendimento. Há reforço nos procedimentos de limpeza e higiene das áreas comuns, banheiros e ar condicionado e limitação de usuários simultâneos nos sanitários e fraldários. Também foram instaladas câmeras termográficas que monitoram a temperatura dos clientes em tempo real, além dos termômetros manuais para contraprovas, tapetes de sanitização nas entradas e sensor para obter os tickets de estacionamento, não precisando apertar o botão.

Show Virtual – Banda Mato Seco

Classificação indicativa: Livre

Espaço temático infantil da Turma da Mônica – Super Força HQ Turma da Mônica

Local: Praça central de evento do Shopping Paralela

Quanto: A partir de R$ 20 (15 minutos)

Para evitar a disseminação do coronavírus, o Shopping Paralela está cumprindo os protocolos de cuidado e segurança, como controle de acesso à atração, disponibilização de álcool em gel e higienização do espaço. Além disso, o centro de compras realiza a aferição de temperatura, exige o uso de máscara, tem marcação no piso e nos elevadores, indicando o distanciamento social, disponibiliza totens e dispensers de álcool em gel em locais estratégicos e o estacionamento está com emissão automatizada de tickets, funcionando com sensor de presença.

Ateliê Livre – Brincando com fotografias

Melhor aproveitado para crianças acima de 10 anos, acompanhada dos responsáveis.

Peça “Vento forte para água e sabão” – Cia Fiandeiros de Teatro, do Pernambuco

Quando: disponível a partir do dia 15/08

Acessível em Libras e áudio descrição

Show Online “Da Bahia pro Mundo” – Apresentado por Ana Paula Albuquerque, ao lado de Felipe Guedes

Onde: Canal do Teatro Gamboa no Youtube

Boteco do Bela – Show de Ellen Wilson

Local: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista – L2