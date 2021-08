LDU-EQU x Athletico-PR – Furacão conseguirá bom resultado na altitude de Quito?

Curitiba, PR, 11 (AFI) – O Athletico-PR começa a disputa por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira. Às 19h15, visita a LDU, do Equador, no Estádio Casa Blanca, em Quito, capital do país. Além do adversário complicado, os brasileiros precisam enfrentar outra conhecida adversidade em busca de um bom resultado: a altitude de quase três mil metros da cidade equatoriana.

Depois de fazer 15 pontos na primeira fase, o Athletico-PR eliminou sem problemas o América de Cali, da Colômbia, nas oitavas de final. Venceu o primeiro jogo por 1 a 0, fora de casa, e depois goleou por 4 a 1 em Curitiba.

Já a LDU, que veio da Libertadores e entrou diretamente no mata-mata, já deixou para trás outro brasileiro. Perdeu por 1 a 0 o primeiro jogo para o Grêmio, mas depois venceu por 2 a 1 em Porto Alegre e avançou por conta dos gols fora de casa, usado como critério de desempate.

ATHLETICO-PR

O técnico António Oliveira tem boas e más notícias para montar sua escalação. O lateral-esquerdo Abner, campeão olímpico com a seleção brasileira, retorna após nove jogos.

O goleiro Santos também conquistou a medalha de ouro, mas como foi mais utilizado, ganhou descanso e Bento segue na posição.

O experiente zagueiro Thiago Heleno também é desfalque certo, pois tem um problema fisiológico que não o permite a jogar em altitudes elevadas.

MAIS ATITUDE

António Oliveira demonstrou confiança em uma boa atuação, mas depois da derrota por 2 a 1 para o São Paulo pelo Brasileirão, pediu mais atitude ao time desde o começo do jogo.

“Trabalhamos muito para mais um jogo importante, em queremos continuar competitivos. Precisamos entrar desde o primeiro minuto de forma mais proativa, indo ao encontro daquele que é o nosso jogo”, salientou.

LDU

A LDU vem de empate por 2 a 2 com a Universidad Católica pelo Campeonato Equatoriano. O técnico Pablo Marini pretende fazer duas alterações no time.

Depois de improvisar Matías Zunino na lateral-direita, algo que foi explorado pelos adversários, agora jogará com Pedro Perlaza. Zunino será avançado ao meio-campo e, com isso, Adolfo Muñoz irá para o banco de reservas.