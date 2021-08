Leia livros sobre finanças e ampare seu planejamento financeiro – veja dicas

Cuide das suas finanças: indicações de leituras para amparar seu planejamento financeiro pessoal

Temos várias sugestões para o seu planejamento financeiro pessoal, sendo assim, dentre as opções viáveis para planejar suas finanças está a ideia de que é necessário aprofundar seu conhecimento sobre finanças, investimentos e planejamentos.

Por isso, veja algumas dicas de livros sobre finanças para que possa aprofundar seu conhecimento e se direcionar assertivamente. Confira!

Casais inteligentes enriquecem juntos – autor: Gustavo Cerbasi

Gustavo Cerbasi é um especialista em finanças que se direciona para leigos de forma didática, dinâmica e atual. Neste livro, é abordada a vida financeira do casal, porém, são dicas válidas para pessoas solteiras. Sendo assim, com sugestões válidas para qualquer fase do relacionamento, desde o namoro até as bodas de ouro, Casais inteligentes enriquecem juntos aborda diferentes estratégias para formar uma parceria inteligente na administração financeira. Sendo assim, entre os tópicos abordados estão:

Os benefícios de um planejamento financeiro de longo prazo

Crises financeiras do relacionamento

Vida a dois: até que ponto juntar tudo

Quando comprar a casa

Planos de previdência e seguros

A educação financeira dos filhos

Como lidar com a herança.

Os segredos da mente milionária – autor: T. Harv Eker

Decerto, neste livro, Eker mostra como substituir uma mentalidade destrutiva – que você talvez nem perceba que tem – pelos “arquivos de riqueza”, 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das demais pessoas. Alguns desses princípios fundamentais são:

Ou você controla o seu dinheiro ou ele controlará você.

O hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem.

A sua motivação para enriquecer é crucial: se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade.

O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas nem se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade.

Assim sendo, dentre outros pontos relevantes, esta é uma obra dinâmica. Por isso, é um livro muito interessante.

A psicologia financeira: lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade – autor: Morgan Housel

Certamente, esse livro traz uma abordagem inovadora de temas relacionados sobre a gestão financeira. Essa obra fala sobre finanças pessoais, investimentos, decisões de negócios de uma maneira inédita e resolutiva. Assim sendo, é uma ideia curiosa que vale a leitura!

