Leo dias diz não se arrepender de ter divulgado gravidez de Boca Rosa: ‘Nunca valeu nada’

Em live feita em seu Instagram, o colunista Leo Dias criticou a influenciadora Bianca Andrade, conhecida também como Boca Rosa. Os dois famosos não tem uma boa relação, pois Leo divulgou a gravidez da ex-bbb antes mesmo dela contar para os familiares.

Um dos objetivos da live do colunista era abordar a ‘gravidez’ da cantora e ex-fazendeira Tays Reis. Assim como fez com Bianca, Leo Dias anunciou que ela estava grávida, porém dessa vez o ‘tiro saiu pela culatra’, afinal a gravidez não era real. A situação deixou Leo Dias bastante chateado, pois ele teria perguntado a veracidade da informação para o namorado da artista, o também cantor Biel. Em resposta, Biel teria dito que ‘não poderia falar sobre o assunto’, o que o colunista considerou como uma resposta positiva.

Durante a live, o assunto da divulgação da gravidez de Bianca Andrade veio à tona novamente e, bem alterado, Leo não economizou nas palavras: “Boca Rosa eu divulgo sim! Boca Rosa nunca valeu nada, pronto!”. Questionado sobre o motivo dessa opinião sobre a influenciadora, o colunista afirmou que a considera hipócrita. “Ela mente e a mentira dela foi pega em um programa que eu estava. Ela ficava ‘ai, minha comidinha fit’, mas quando desligava a câmera era ‘ai minha lipo, eu fiz lipo ontem’. Amor, para! Vender comidinha fit, mas fazer lipo?! Ou uma coisa ou outra!”, explicou.

Lipoaspiração guardada a sete chaves

Em meados de 2016, a influenciadora foi bastante criticada por esconder uma lipoaspiração dos seus seguidores. Bianca vinha passando por um processo de emagrecimento e dizia que os resultados vinham da mudança dos seus hábitos alimentares. Na época, ela falava bastante sobre as ‘comidinhas da terra’, que eram comidas saudáveis e não industrializadas.

Porém, o segredo da lipo veio à tona no programa de rádio The Bate-Boca, da Rádio Mix, com Bruno Chateaubriand e Leo Dias. Sem saber que ele era transmitido ao vivo, ela e a mãe conversaram sobre o assunto durante o intervalo e os internautas logo começaram a critica-la por mentir sobre o emagrecimento ‘natural’.