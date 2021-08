LG anuncia 50 novas vagas para área de tecnologia

Empresa especializada no desenvolvimento de tecnologia para gestão de pessoas, a LG lugar de gente anuncia 50 novas vagas para profissionais da área de tecnologia, em diferentes níveis de senioridade. Os postos de trabalho disponíveis atualmente são para cidades de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, além da possibilidade de home office, que oferece atuação de qualquer lugar do Brasil.

Há chances para as funções de analista de informática, desenvolvedor, analista de processos – solper, especialista UX, gerente de projetos, entre outros. Além das posições disponíveis na área de TI, a empresa tem oferta também para a função de consultor de folha de pagamento, que atuará nas rotinas de departamento pessoal e legislação trabalhista.

Como uma empresa que valoriza a condição humana em sua completude e com a certeza de que a diversidade nos torna ainda melhores, todas as oportunidades estão abertas para pessoas com deficiência. Além disso, a empresa mantém um banco de talentos exclusivos para PCD, para eventuais vagas.

Grande parte das posições exige nível superior cursando ou completo, mas muito além da capacitação técnica é esperado que os candidatos compartilhem dos valores da empresa, que atua focada no aspecto humano e tem entre seus valores a Confiabilidade, Cumplicidade, Superação e Transparência.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página www.lg.com.br/trabalhe-na-lg para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo.

No endereço eletrônico é possível, ainda, conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como os requisitos e escopo de atuação de cada uma delas.

