liberação dos saques volta na segunda, 9. Veja quem recebe

O Governo Federal deu uma pausa neste final de semana no processo de liberação dos saques do Auxílio Emergencial. De acordo com as informações oficiais, no entanto, eles deverão voltar com as atividades nesta segunda-feira (9). Pelo menos mais cinco grupos de informais terão o direito de retirar o dinheiro em espécie.

Nesta segunda-feira (9) será a vez dos trabalhadores que nasceram no mês de maio. Essas pessoas receberam o dinheiro da quarta parcela do Auxílio Emergencial ainda no último dia 22 de julho. Neste primeiro momento, eles só poderiam usar a quantia para pagar boletos e fazer algumas comprar através do aplicativo Caixa Tem ou do Internet Banking.

A partir desta segunda (9), no entanto, isso passa a mudar. De acordo com as informações do Governo, as pessoas que nasceram em maio terão o dinheiro em espécie nas agências e usar a quantia da maneira que achar necessário. O calendário de liberações segue portanto para outros grupos no decorrer da semana.

Na terça-feira (10), por exemplo, vai ser a vez das pessoas que nasceram em julho. Na quarta-feira (11) são aqueles que fazem aniversário em julho. Já na quinta-feira (19), os aniversariantes de agosto poderão pegar esse dinheiro e na sexta-feira (13), será a vez daqueles que nasceram em setembro.

Saber dessas datas é importante principalmente porque elas costumam mudar o tempo todo. Para quem está esperando pela quantia com certa urgência, o ideal mesmo é usar o dinheiro assim que ele fica disponível para uso. A liberação dos saques, aliás, interessa principalmente as pessoas que não podem usar o app do Caixa Tem ou do Internet Banking.

Bloqueios

Como se sabe, quem não tem conexão com internet tem muita dificuldade para conseguir mexer no Caixa Tem ou no Internet Banking. Isso acontece porque essas aplicações exigem uma certa qualidade de rede para funcionar.

Além disso, há vários casos de bloqueios no aplicativo Caixa Tem. Nessas situações, o banco informa que não dá para resolver pela internet. É preciso portanto ir até uma agência para conseguir fazer esse desbloqueio.

Seja por falta de internet ou por um bloqueio, o fato mesmo é que essas pessoas precisam prestar atenção na data da liberação dos saques. Isso porque é nesse dia que eles irão poder receber o benefício retirando o dinheiro do caixa.

Auxílio Emergencial

Recentemente o Governo Federal anunciou oficialmente a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses. Com isso, os pagamentos deverão seguir até, pelo menos, o próximo mês de outubro.

De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 37 milhões de brasileiros recebem esse benefício de forma regular e mensal. Essas pessoas não precisam se preocupar com novas inscrições. Isso porque eles seguirão recebendo o dinheiro de forma automática.

Alguns cortes, no entanto, podem acontecer. É que o Dataprev segue realizando uma série de reanálises mensais. O objetivo é verificar quem segue atendendo todas as regras do programa. Se alguém não seguir, perde o direito de receber o dinheiro.