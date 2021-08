LIBERADO calendário com pagamentos até dezembro do INSS

O cronograma de distribuição do INSS é dividido em dois, sendo o primeiro destinado ao grupo dos beneficiários que recebem até um piso nacional, e o segundo referente aos aposentados que recebem um valor superior ao piso.

O calendário de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já foi liberado para a consulta pelos aposentados e pensionistas da Previdência Social. As datas vão até o mês de dezembro deste ano.

O cronograma de distribuição do INSS é dividido em dois, sendo o primeiro destinado ao grupo dos beneficiários que recebem até um piso nacional, e o segundo referente aos aposentados que recebem um valor superior ao piso.

Confira o calendário

Benefícios com valor de até um salário mínimo

Final jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 1 26/jul 25/ago 24/set 25/out 24/nov 23/dez 2 27/jul 26/ago 27/set 26/out 25/nov 27/dez 3 28/jul 27/ago 28/set 27/out 26/nov 28/dez 4 29/jul 30/ago 29/set 28/out 29/nov 29/dez 5 30/jul 31/ago 30/set 29/out 30/nov 30/dez 6 02/ago 01/set 01/out 01/nov 01/dez 03/jan 7 03/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 04/jan 8 04/ago 03/set 05/out 04/nov 03/dez 05/jan 9 05/ago 06/set 06/out 05/nov 06/dez 06/jan 0 06/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 07/jan

Benefícios com valor superior a um salário mínimo

Você Pode Gostar Também:

Final jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 1 e 6 02/ago 01/set 01/out 01/nov 01/dez 03/jan 2 e 7 03/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 04/jan 3 e 8 04/ago 03/set 05/out 04/nov 03/dez 05/jan 4 e 9 05/ago 06/set 06/out 05/nov 06/dez 06/jan 5 e 0 06/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 07/jan

Todavia, é importante que os aposentados e pensionistas do INSS verifiquem com frequência os valores que estão sendo depositados, uma vez que podem ser liberados com descontos indevidos. A verificação pode ser realizada por meio do extrato do benefício, encontrado na plataforma “Meu INSS”.

Como consulta o extrato pelo Meu INSS?

Acesse o aplicativo ou a plataforma “Meu INSS”, disponível AQUI; Na sequência informe seus dados de acesso e senha; Feito isto, na página inicial selecione a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”; Pronto, todos os valores depositados e descontos serão visualizados.

Veja também: INSS: 14º salário e bônus de R$ 2 mil aos segurados