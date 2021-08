Lilia Cabral desabafa sobre medo da Covid e revela que voltou a fazer terapia na pandemia

Assim como grande parte dos brasileiros, Lilia Cabral está com uma sensação de angústia e medo em razão da pandemia da Covid-19. Inclusive, durante esse período difícil, a atriz decidiu voltar a fazer teria. “Voltei, é necessário”, afirmou em entrevista ao jornal Extra.

Segundo a global, a doença trouxe questões que todos precisaram aprender a lidar. “Ficamos com um ponto de interrogação, sem saber do futuro. E o medo muito grande de uma doença da qual você pode se salvar ou não. A pandemia foi um retrocesso nas nossas vidas. Fomos ao encontro do que nunca imaginamos, e, ao mesmo tempo, houve a necessidade de se reinventar para sobreviver”, começou dizendo.

E declarou: “A maturidade ajuda a compreender melhor as situações, mas não significa que elas nos afligem menos. Tento ser uma pessoa melhor. Não posso dizer que fiquei parada no tempo. Por mais que eu pense no pior, não tenho o pessimismo em primeiro lugar. Sou otimista”, declarou.