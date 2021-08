Língua Portuguesa no Enem: veja os assuntos mais cobrados na prova

Uma das disciplinas cobradas na prova de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é a de Língua Portuguesa. Essa disciplina é estudada em todas as etapas do ensino básico. No entanto, em provas de concursos e vestibulares, as questões de português costumam deixar os estudantes preocupados.

O ideal é estudar com antecedência e revisar os assuntos de acordo com o conteúdo programático do seu exame. Por isso, pensando na proximidade do Enem, apresentamos abaixo os assuntos de Língua Portuguesa que são cobrados com frequência na prova de Linguagens. Confira abaixo!

Prova de Português no Enem

As questões de Língua Portuguesa do Enem costumam apresentar muitos textos, com trechos mais longos, e também gêneros textuais que mesclam linguagem verbal e não verbal. Desse modo, um dos principais assuntos é interpretação de texto.

Por isso, é crucial que o estudante estude os seguintes tópicos: tipos de texto, funções da linguagem, intertextualidade, narratividade, figuras de linguagem, semântica, e coerência. Para responder bem às questões de interpretação, o melhor é intensificar o hábito de leitura no período dos estudos. Se possível, leia os mais diversos gêneros textuais e analise todos os aspectos do texto.

Além de interpretação, o Enem apresenta também a cobrança de elementos formais da nossa língua materna. Portanto, há questões sobre morfologia, com foco em estrutura e processo de formação das palavras, pontuação, verbo, domínio da norma culta e conhecimento sobre variação linguística. Há ainda questões mais gerais sobre classes de palavras e concordância nominal e verbal.

As questões de literatura, por sua vez, cobram os conceitos básicos dos estudos e teoria literária, e as escolas literárias. Entre os movimentos, o destaque é o Modernismo no Brasil, principalmente a 1ª geração, a Semana de Arte de 22, e o pré-modernismo. Questões sobre as origens do realismo e realismo machadiano também são frequentes.

