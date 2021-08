Linguiça toscana com batata ao forno é receita fácil para o almoço; confira

No dia a dia, o que a gente mais busca na cozinha é praticidade. E se puder aliar com um sabor delicioso, melhor ainda. Com uma linguiça toscana e batatas é possível fazer um prato que se encaixa nesses dois pré-requisitos. É o prato ideal para aqueles dias que você está sem tempo para cozinhar. Confira a receita da Sadia:

6 batatas médias com casca

4 colheres de sopa de azeite

1 colheres de sopa de alecrim picado

1 colher de chá de tomilho picado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1. Coloque as batatas com casca em uma panela, cubra com água e cozinhe por meia hora. As batatas ficam cozidas, mas ainda firmes.

2. Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius por 20 minutos.

3. Em uma assadeira, amasse as batatas com o fundo de um copo para que fiquem achatadas como um disco.

4. Tempere as batatas com 2 colheres de sopa de azeite, sal, pimenta-do-reino a gosto e alecrim.

5. Vire as batatas e tempere-as do outro lado.

6. No outro lado da assadeira, coloque as Linguiças Toscanas Sadia, 2 colheres de sopa de azeite, a cebola fatiada, os dentes de alho picados e tomilho.