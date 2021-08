Lisa Barcelos chora ao cair em golpe: ‘Perdi quase R$ 10 mil’

Lisa Barcelos sofreu um golpe nesta terça-feira (24). A jovem, de 18 anos, tentou alugar uma casa por um aplicativo e perdeu cerca de R$ 10 mil. Às lágrimas, Lisa disse que passou a tarde numa delegacia tentando registrar Boletim de Ocorrência. No entanto, quando chegou sua vez de ser atendida, foi informada de que o documento só poderia ser feito pela internet.

“Hoje eu ia ver uma casa porque estou para me mudar. Estou procurando uma casa há um bom tempo. Preciso me mudar mais para o centro do Rio. Para quem não sabe, moro na Baixada Fluminense, em Queimados. Tudo que eu faço é pra lá [no Rio], minha irmã mora para lá, e eu trabalho com ela. Seria bem melhor, eu teria meu próprio estúdio”, começou ela.

“Ontem ela (a negociante) falou que já tinham duas pessoas na nossa frente para visitar a casa, e que se a gente quisesse segurar nossa vaga para visita, a gente teria que pagar uma parte do aluguel da casa como seguro. A gente fez uma parte do aluguel. Passou. Ela marcou a visita para hoje e fez até contrato. Hoje de manhã, ela disse que tinha o proprietário tinha um amigo médico que queria morar na casa e já tinha pago dois meses de aluguel na casa, e estava na nossa frente, e que se a gente quisesse passar na frente dele, teria que pagar mais um caução para o proprietário descartar ele”, explicou.

“Fizemos mais um pix, nessa foi quase R$ 10 mil. A caminho da casa, que já era quase nossa, ela mandou vídeo, endereço… não tinha como desconfiar. Estava falando com a imobiliária”, justificou.

Lisa logo depois contou que o o golpe foi anunciado pelo telefone das negociações. “A gente estava no caminho, e mandaram mensagem ‘desculpa, mas vocês caíram num golpe’, e mandaram mensagem de um monte de homens dentro de uma cadeia. Ninguém acreditou, ficou todo mundo com a boca branca, paralizada. Falamos com a administradora do condomínio, e falaram que não tinha nenhuma casa alugando lá”, contou.

A criadora de conteúdo, que tem 5,6 milhões de seguidores, cobrou providências do site: “Vocês têm que revisar. Estão deixando as pessoas colocarem golpe no site de vocês. Assim como eu caí, outra pessoa que trabalha o mês todo para ter um dinheirinho para comprar ou alugar uma casa, vai cair também. Acho isso muita maldade. Fico impressionada do quanto o mundo está ruim”, disse ela.