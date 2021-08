Listo Tecnologia anuncia vagas de emprego em São Paulo

A Listo Tecnologia é uma fintech que proporciona soluções de crédito, pagamento e gestão financeira para os segmentos de micro, médio e pequenos empresários. As oportunidades disponíveis, neste fim de semana, geram muitos benefícios para os novos contratados. Veja, a seguir, como se candidatar a uma delas!

Listo Tecnologia divulga vagas de emprego em São Paulo

A fintech quer promover autonomia financeira de seus clientes, com o auxílio de talentos comprometidos com o atendimento de sucesso e a resolução de todas as atividades disponíveis com bons resultados. Saiba quais são os cargos disponíveis, neste fim de semana, pela Listo Tecnologia!

Consultor de Vendas Externas – Guarulhos;

Designer Comunicação Corporativa – São Paulo;

Consultor de Vendas Externas – Assis;

Analista de Departamento Pessoal Sênior – São Paulo;

Consultor de Vendas – São Paulo;

Analista de Intercâmbio Sr – São Paulo;

Advogado Sênior – São Paulo.

Como se inscrever

Para se candidatar a uma das oportunidades da Listo Tecnologia, os interessados podem acessar a página de participação no processo seletivo, escolher uma das vagas e cadastrar currículo atualizado. Em seguida, basta clicar em “Candidate-se”. A fintech busca por talentos que estejam comprometidos com bons resultados!

