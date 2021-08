Literatura no Vestibular: “O Encontro Marcado”, de Fernando Sabino

Publicado pela primeira vez em 1956, o livro O Encontro Marcado é uma das principais obras da carreira do escritor brasileiro Fernando Sabino. Escrito no Rio de Janeiro entre 1954 e 1956, o livro é considerado como um romance de formação e contém muitas informação autobiográficas.

Além disso, o romance é um dos poucos livros de Sabino com uma narrativa longa e traz como personagem principal um rapaz chamado Eduardo Marciano. Com foco narrativo em 3ª pessoa, o romance aborda a história de vida de Eduardo, passando pela sua infância e chegando até a sua fase adulta. Assim, o livro é composto em duas partes: “A procura” e “O encontro”.

O autor aborda as questões do período da infância, da passagem de Eduardo pela escola e, posteriormente, da iniciação sexual com o primeiro namoro, do casamento já na fase adulta. Além de Eduardo, O Encontro Marcado conta com dois outros personagens secundários, mas de destaque: Mauro e Hugo, amigos de infância do protagonista.

Enredo da obra

A história de Eduardo têm início em Minas Gerais, onde ele nasceu e passou a sua infância com sua família. Teimoso e desobediente quando criança, o garoto era muito mimado e conseguia tudo o que desejava manipulando os pais e a empregada. Mais tarde, o protagonista se apaixona pela literatura e seu talento para a escrita se destaca.

Mesmo contra a vontade dos pais, Eduardo vai até o Rio de Janeiro para concorrer em um concurso de literatura, que ele ganha. O adolescente permanece no Rio gastando todo o dinheiro do prêmio, até que o seu pai vai buscá-lo.

Durante a adolescência, o protagonista lida com dois acontecimentos muito marcantes: o suicídio de um amigo de nome Jadir, e um romance com uma garota chamada Letícia, mas que não tem a aprovação dos pais.

Mais tarde, Eduardo passa a ter uma vida boêmia junto com os seus amigos, curtindo a vida em bares e com a literatura. Nesse período ele se apaixona por Antonieta, filha de um ministro do Rio. O pai do jovem desejava que ele se casasse apenas após se formar, mas Eduardo o contraria, se casa e vai viver no Rio de Janeiro com Antonieta.

O enredo muda a ambientação para as ruas do Rio de Janeiro, onde Eduardo segue sua carreira de escritor, mas vê o casamento chegar ao fim. Com o divórcio e a morte do seu pai, Eduardo se vê diante de uma série de arrependimentos e chega em um profundo estado de tristeza, tendo se afastado até da literatura.

No entanto, ele segue o seu percurso em busca de sua felicidade e, no desfecho da obra, ele consegue se reencontrar.

