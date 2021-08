Litoral Norte: Porto de Sauípe atrai turistas pela beleza de suas praias

Quando o assunto é Litoral Norte da Bahia, são tantas opções de praias, que muitas vezes ficamos indecisos na hora de escolher qual a melhor delas para curtir uns dias de descanso. O ideal é aproveitar todas as possibilidades, que vão desde Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, até Mangue Seco, no município de Jandaíra – na divisa da Bahia com Sergipe. Uma boa pedida é conhecer Porto de Sauípe. O lugar é ideal para relaxar ao lado dos amigos, familiares e até mesmo do seu par. Xará de sobrenome da Costa de Sauípe, Porto está localizado no município de Entre Rios, a 86 quilômetros do Aeroporto de Salvador; enquanto o complexo de hotéis da Costa fica em Mata de São João.

Rico em belezas e cheio de opções para divertir e encantar baianos e turistas, Porto de Sauípe merece sua atenção e sua visita. Que tal expandir seus horizontes para além das praias mais famosas do Litoral Norte e dar aquela chance a Porto de Sauípe? Tenho certeza que você não vai se arrepender. Para ajudar a começar o planejamento de sua viagem, preparei algumas dicas que vão te ajudar a saber como chegar, quando ir, onde comer, onde se hospedar, o que fazer, dentre outras informações úteis. Veja abaixo!

É bem fácil chegar em Porto de Sauípe. Localizado no município de Entre Rios, a 86 quilômetros do Aeroporto de Salvador, a localidade tem fácil acesso pela BA-099. Basta seguir pela Estrada do Coco/Linha Verde, cortando as cidades de Lauro de Freitas, Camaçari e Mata de São João, que, alguns quilômetros após Costa de Sauípe, você verá uma placa informando a entrada para Porto de Sauípe. Não esqueça que essa rodovia é pedagiada na altura de Abrantes.

Partindo do Aeroporto da capital, com condições normais de trânsito, o visitante levará cerca de 1h20 até a praça central de Porto. A melhor opção é seguir com seu próprio carro ou veículo alugado. Quem preferir, pode optar pelo ônibus ou van na locomoção até o destino. Com valor de R$ 16 por trecho, o passageiro pode pegar o ônibus da empresa Atlântico, que sai da Rodoviária de Salvador e segue por toda BA-099, com paradas, inclusive, em pontos de ônibus das cidades de Lauro de Freitas, Camaçari e Mata de São João. O mesmo acontece com a van Linha Branca, que custa R$ 15 por trecho e pode ser tomada em qualquer parada de ônibus das cidades citadas acima, inclusive em pontos específicos de Salvador. Erick na praia da Barra, em Porto de Sauípe (Foto: Acervo pessoal/Erick Issa)

Quando ir

A Bahia tem sol o ano todo, certo? Nem sempre! Depende muito dos fenômenos do clima para aquele ano em específico. Então, embora seja possível pegar dias ensolarados em terras baianas, em qualquer época do ano, é bom se atentar que sol e a chuva gostam de se revezar em alguns meses, como é o caso de abril, maio, junho e julho. Os outros meses, normalmente, o tempo é mais firme, com sol aberto, fazendo a alegria dos visitantes. Ainda assim, se você for daqueles que só vai a locais de praia se não houver uma gota de chuva nos dias programados, basta consultar a previsão do tempo antes de seguir viagem até Porto de Sauípe. Não é uma simples chuva que vai estragar seu lazer, combinado?

Onde ficar

Embora não tenha uma megaestrutura como Praia do Forte, Porto de Sauípe conta com pousadas e villages que atendem bem a demanda dos visitantes. Eu fiquei hospedado no Village Shallon, que está disponível pelo Booking, com diárias por R$ 250 em um duplex que cabe até 7 pessoas. Com cozinha, sala, dois banheiros, dois quartos, estacionamento privativo e piscina para condôminos, esse Village fica no caminho para a Praia da Barra, a mais famosa do lugar.

Você também pode optar por se hospedar em uma das pousadas da região. A maioria delas está disponível em sites como Booking e Hoteis.com, mas também há a possibilidade de fazer contato direto com a hospedaria. Algumas das opções são: Pousada Marezia Bahia, Voa Águas de Sauípe, Pousada Sauípe, Pousada Vila Arco-Íris, Pousada Aldeia do Forte, Grimms Pousada de Contos, Foz do Sauípe Eco Hotel e Pousada do Romano.

Bolinhos encontrados em bares e restaurantes de Porto de Sauípe; e Pousada Village Shallon (Acervo pessoal/Erick Issa)

Onde comer

Com boa diversidade de bares e restaurantes, não será difícil encontrar lugares para almoçar, jantar ou até mesmo curtir um happy hour em Porto de Sauípe. Uma das opções é o Búfalo Grill, que é famoso pelas suas carnes, mas conta com opções de comida para todos os paladares, sejam petiscos ou pizzas, além de bebidas, como cervejas, sucos, refrigerantes e demais drinks. Aos finais de semana, é comum ter apresentação de música ao vivo neste local.

Outra opção é a Barraca do Paulo, que fica na Praia da Pedra Grande, conhecida pelas massas e pelos bolinhos de peixe. Já na Barraca da Neide, na Praia da Barra, o visitante vai se deliciar com excelentes drinks enquanto curte um banho de rio.

Você também não deve deixar de provar a feijoada de mariscos na Pérola Beach, o Filé a Parmegiana do Cantinho da Rosa e a mariscada do Tempero de Mainha. Tem ainda o Restaurante de Lita, premiado no Panela de Bairro da TV Bahia.

Praias e Pôr do Sol em Porto de Sauípe (Foto: Acervo pessoal/Erick Issa)

O que fazer

Na condição de lugar litorâneo, Porto de Sauípe é um convite para os amantes de uma boa praia. Você poderá descansar e se conectar com a natureza em trechos quase desertos de areia e mar. Com a praia mais central cercada por corais e ondas, muita gente aproveita para tomar um solzinho, renovando o bronzeado.

O banho fica reservado para a praia mais famosa da localidade, que é a da Barra, onde o Rio Sauípe se encontra com o Oceano Atlântico. Por aqui, você poderá aproveitar as barraquinhas ou ficar um pouco mais afastado delas, na beira do rio. Inclusive, o banho de rio, que tem temperatura agradável, é uma excelente pedida. O horário mais concorrido é o final da tarde, quando, por trás das árvores que cercam o mangue, o sol nos contempla com uma despedida das mais belas ao se pôr. Além das praias, Porto de Sauípe conta com uma lagoa que atrai pela tranquilidade. Situada dentro dos limites do Condomínio Águas de Sauípe, a lagoa tem entrada liberada aos visitantes. É necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto para ter acesso ao local. Outra possibilidade é aproveitar a estadia em Porto de Sauípe para conhecer praias próximas, como é o caso de Massarandupió e Subaúma, que pertencem ao mesmo município. Enquanto a primeira ganhou fama pela prática do naturalismo, a segunda tem características similares a Porto de Sauípe, com a diferença de não contar com muitas opções de hospedagem.