Livraria Leitura abre mais de 40 vagas; há oportunidades em Salvador

A Livraria Leitura está com mais de 40 vagas abertas para profissionais que se identifiquem com a cultura da empresa. O processo seletivo foi iniciado pela Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de fit cultural e gamificação.

As vagas são para os cargos de Atendente, Assistente administrativo financeiro, Assistente de loja (operador de caixa), Assistente de controle de mercadoria, Auxiliar de loja e Coordenador de loja. No momento, as contratações são para lojas em Salvador e Belo Horizonte. Outras cidades devem ter oportunidade em breve.