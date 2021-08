Londrina 0 x 2 CRB – Galo no G4 no lugar do Avaí e deixa Tubarão no Z2 da Série B

Londrina, PR, 8 (AFI) – Numa disputa entres opostos, o CRB se deu melhor em cima do Londrina, mesmo atuando no Estádio do Café, no norte do Paraná, nesta noite pelo encerramento da 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time alagoano venceu por 2 a 0, entrou no G4 – zona de acesso – e deixou o time paranaense ainda na zona de rebaixamento.

Com o resultado, o CRB saltou da sexta para a terceira posição, com 28 pontos, na frente do Goiás, com 27 e empurrando o Avaí, também com 27, para a quinta posição pelo saldo de gols: 8 a 5.

O Londrina não perdia há quatro rodadas e continua com 13 pontos na penúltima posição, tendo os mesmos 13 pontos de Ponte Preta e Vitória que fazem companhia com ele na zona de descenso. Só está na frente do lanterna Brasil-RS, com 12 pontos.

PÊNALTI NO COMEÇO

No primeiro tempo, os times ainda estavam dando os primeiros passes, quando saiu o pênalti para o CRB. Jajá foi lançado na área pelo lado direito e acabou derrubado por Matheus Bianqui. Com o pênalti marcado, o meia Diego Torres foi para a bola e chutou no meio e no alto, sem chances para César que caiu do lado direito. É o sexto gol de Torres na competição.

A partir daí, o enredo já era esperado: o CRB recuou à espera de um contra-ataque. Por outro lado, o Londrina demorou para tentar se organizar. Mas não conseguiu.

OUTRO GOL

Na volta para o segundo tempo, o Londrina voltou mais avançado e deu a impressão de que poderia empatar. Mas sofreu outro golpe, ao levar o segundo gol aos sete minutos. Pablo Dyego recebeu o passe de Diego Torres pelo lado direito e fez o cruzamento em direção à pequena área. Jajá pegou de primeira e fez 2 a 0.

Obrigado a se aventurar no ataque, o Londrina deu espaços para os contra-ataques perigosos do CRB, que foi perdendo chance a atrás de chance. As melhores com Diego Torres e Jajá, que até acertou a trave direita de César.

Nos acréscimos, Jajá – sempre ele – foi derrubado por Augusto dentro da área, em outro pênalti. Júnior Brandão foi para a cobrança, pegou mal na bola e chutou bem alto, por cima do travessão. O jogo poderia ter acabado com uma goleada alagoana.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela 17.ª rodada, o Londrina vai enfrentar a Ponte Preta, num duelo entre ameaçados, na quarta-feira às 19 horas em Campinas (SP). Na quinta-feira, de volta a Maceió (AL), o CRB vai receber o Brusque, a partir das 19 horas.