Londrina 1 x 0 Vila Nova – Em jogo feio, Tubarão leva melhor em confronto direto

Londrina, PR, 15 (AFI) – Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Londrina marcou aos 39 minutos do segundo tempo e ganhou do Vila Nova, por 1 a 0, na manhã deste domingo, no Estádio do Café, pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B.

Apesar de encerrar um jejum de três jogos e chegar aos 16 pontos, o Londrina não deixou a zona de rebaixamento. Já o Vila Nova conheceu a terceira derrota seguida e segue ameaçado, com 18.

VEJA O GOL NO FINAL !

DEU SONO

O primeiro tempo no Estádio do Café foi de muita disputa, muita reclamação e pouco futebol. O Vila Nova teve um pouco mais da posse de bola, mas quem esteve mais perto de marcar foi o Londrina. Safira cobrou falta para boa defesa de Georgemy logo no começo e Lucas Lourenço assustou em chute de fora da área nos minutos finais.

O panorama do jogo não mudou muito depois do intervalo. Apesar de Willian Formiga ter assustado César em chute por cima do travessão, os dois times erravam muitos passes e quase não criavam lances ofensivos.

GOL NO FIM

Em uma saída errada de Lucas Costa, Alan Grafite levou perigo em chute rente a trave. A partida ficou aberta nos minutos finais. Aos 35, Douglas Coutinho recebeu dentro da área e bateu em cima de César. Quatro minutos depois, o Londrina abriu o placar.

Celsinho cobrou escanteio, a bola foi desviada por Safira e Matheus Bianqui apareceu na segunda trave para completar. Depois disso, o time paranaense recuou e garantiu a importante vitória.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times encerram a participação no primeiro turno na próxima quarta-feira. O Londrina vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco, às 21h30, em São Januário, e o Vila Nova recebe o Vitória, às 19 horas, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.