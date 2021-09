Londrina x Coritiba – Um quer manter a liderança e outro deixar a degola

Londrina, PR, 31 (AFI) – Rivais paranaenses se enfrentam nesta quarta-feira por objetivos distintos no Campeonato Brasileiro da Série B. Na abertura da 22ª rodada, Londrina e Coritiba jogam a partir das 21h30, no Estádio do Café, em Londrina-PR.

Apesar de estar em evolução, o Tubarão continua na zona de rebaixamento, mas um resultado positivo nesta quarta tira o time provisoriamente da degola. Em 17º lugar, o Londrina tem 21 anos e não perde há quatro partidas.

No outro extremo da tabela, o Coritiba busca a reabilitação depois da derrota para o Botafogo, por 1 a 0, para seguir na liderança isolada do Brasileirão. Com 39, o Coxa pode ser ultrapassado por Goiás e CRB em caso de um novo tropeço.

VOLTA NO GOL E POSSÍVEL MUDANÇA

O técnico Márcio Fernandes tem o retorno do goleiro César na vaga de Dalton e pode promover mais uma mudança em relação ao time que empatou com o Brusque, com a entrada de Caprini no lugar de Gegê.

Desfalque contra o Brusque por estar suspenso, o atacante Safira, artilheiro do Londrina na temporada, com oito gols, não faz mais parte do elenco. Ele foi negociado no último final de semana com o Belenenses-POR.

A diretoria não perdeu tempo e definiu quem será o substituto de Safira. Alan Pinheiro, que já vinha treinando com o elenco há alguns dias, foi oficializado como reforço até o fim da Série B.

SÓ UMA BAIXA

O volante Val recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Botafogo e cumpre suspensão automática. As opções do técnico Gustavo Morínigo são Matheus Sales, Jhony Douglas e Gustavo Bochecha.

Por outro lado, o treinador está preocupado com o número de jogadores pendurados. Ao todo, são cinco com dois cartões amarelos: o goleiro Wilson, os zagueiros Luciano Castán e Wellington Carvalho, o lateral-esquerdo Guilherme Biro e o volante Willian Farias.

Desses, apenas Wellington Carvalho não é titular com Gustavo Morínigo. Depois do Londrina, o Coritiba tem pela frente o Brusque, que está em queda livre na tabela. O jogo será na próxima terça-feira, no Couto Pereira.