Londrina x CRB – Duelo de opostos na Série B

Londrina, PR, 07 (AFI) – Em momentos distintos, Londrina e CRB se enfrentam neste domingo, às 20h30, no estádio do Café, em Londrina (PR), pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O PLACAR FI acompanhará o duelo do confronto em TEMPO REAL.

O Londrina não perde há quatro jogos, coincidentemente desde a chegada do treinador Márcio Fernandes. São três empates e uma vitória. Na última rodada o time buscou empate com o Cruzeiro por 2 a 2, em Belo Horizonte, resultado que deixou o time em 17º lugar com 13 pontos – primeiro time na zona de rebaixamento.

Já o CRB aparece na parte de cima da tabela e pode, inclusive, entrar no G4 ao final da rodada. Isso porque os alagoanos aparecem em sexto lugar com 25 pontos e, caso vençam, ultrapassarão o Goiás, terceiro colocado com 27 e que já entrou em campo – empatou com o Coritiba, por 1 a 1, fora de casa. O Guarani, quinto com 26, também já entrou em campo e venceu o Brasil-RS por 2 a 0.

TUBARÃO COM MUDANÇAS

O Londrina terá mudanças em relação ao time que empatou com o Cruzeiro. No meio-campo, Marcelo Freitas sofreu lesão muscular e foi vetado pelo departamento médico. A tendência é que Jean Henrique entre em seu lugar, o que já aconteceu no duelo realizado no Mineirão.

Quem também estará de fora deste confronto é Alisson Safira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Júnior Pirambu deve ganhar a chance de iniciar a partida. Ainda no ataque, Marcelinho, recém-contratado, foi regularizado e disputa vaga nas pontas com Lucas Lourenço e Douglas Santos.

CRB COM REFORÇO REGULARIZADO

Querendo esquecer a eliminação para o Fortaleza na Copa do Brasil, o CRB deverá ter uma novidade na formação titular, já que o atacante Pablo Dyego, contratado junto ao Atlético-GO, foi regularizado e deverá iniciar a partida.

“Graças a Deus, trabalho árduo, mas conseguimos, com toda equipe do departamento de futebol, supervisão, toda direção, colocar o Pablo à disposição da comissão técnica. Isso é muito importante e a gente fica feliz porque hoje, no nosso elenco, todos os atletas estão regularizados”, disse o supervisor Marcos Lima.